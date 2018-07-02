Arsenal, savunmasını Sokratis'le güçlendirdi

Premier Lig takımlarından Arsenal, savunma hattını Sokratis Papastatopulos ile güçlendirdi. Londra ekibi, 20 milyon Euro bonservis ücreti ile Sokratis Papastatopulos'u Borussia Dortmund'dan transfer etti.

30 yaşındaki savunma futbolcusu, geçtiğimiz sezon 43 kez Borussia Dortmund forması giyerken 3 gol kaydetti.

KADRODA DORTMUND'DAN 3 ESKİ FUTBOLCU

Öte yandan Arsenal'de bu sezon kadrosunda 3 eski Borussia Dortmund futbolcusu oldu.

Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang ve Sokratis Papastathopoulos Alman ekibinin ardından şimdi de İngiliz ekibinde buluşmuş oldular.