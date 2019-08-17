Arsenal, uzun süre sonra iki hafta üst üste kazandı

Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley'yi konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 13. dakikada da Lacazette ile öne geçti. Gol sonrası Burnley baskıyı arttırdı ve devreye girerken, 43. dakikada Barnes ile maça denge getirdi.

İkinci yarı oyuna giren Pepe ile birlikte Arsenal yeniden kontrolü eline aldı ve 64. dakikada Aubameyang ile skoru 2-1 yaptı.

Son bölümde Burnley baskıyı arttırsa da, geçtiğimiz hafta oynadığı Newcastle maçı sonrası bu hafta da hata yapmayan Arsenal, ilk 2 maç sonunda 6 puana ulaşmış oldu.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Arsenal’in İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrasında antrenmanlarda yer almıştı.

Burnley karşısında Sead Kolasinac karşılaşmanın kadrosuna dahil edilirken, Mesut Özil kadroda yer almadı.

Arsenal kulübünden Mesut’un kadroya alınmama sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı, İngiliz medyasında ise hastalığı sebebiyle kadroda yer almadığı haberleri geçti.