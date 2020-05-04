Arsenal ve Chelsea Orkun Kökçü için yarışıyor

Voetbal'ın haberine göre; oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen Feyenoord'un, Orkun Kökçü'ye yaptığı ilk sözleşme teklifi reddedilmişti. Feyenoord, 19 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme için hala iletişim halinde.

Ancak Orkun'un, Arsenal dışında da dev bir talibi var.

CHELSEA DE İLGİLENİYOR

23 milyon sterlin değer biçilen Orkun Kökçü için Chelsea de Arsenal ile rekabete girmeye hazır.

Roma, Sevilla, Real Betis, Atalanta gibi kulüplerin de ilgilendiği Orkun'a, Frank Lampard'ın hayran olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon 22 kez Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, 2 gol attı, 4 de asist yaptı.