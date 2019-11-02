Arsenal ve M.United, Merih'in peşinde

Sezon başında Juventus'a transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, forma şans bulmakta zorlanıyor.

Ada basınında yer alan haberlere göre; Chiellini'nin sakatlığına rağmen De Ligt'ın arkasında kalarak forma şansı bulamayan Merih, İtalyan temsilcisinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

ARSENAL VE M.UNİTED İSTİYOR

Devre arası transfer döneminde harekete geçmeyi planlayan Manchester United ve Arsenal'ın, Merih'in bu düşüncesinden faydalanarak resmi teklif yapmayı hedeflediği belirtildi.

İKİSİNDEN BİRİSİ KİRALANABİLİR

Ayrıca La Gazzetta dello Sport'un haberine göre teknik direktör Maurizio Sarri, sakat Giorgio Chiellini'nin iyileşmesini bekleyecek ve duruma göre Ocak ayının sonunda Merih Demiral ya da Daniele Rugani ile yolların ayrılmasına karar verecek.

21 yaşındaki genç savunmacı, bu sezon Juventus'la ligde yalnızca 90 dakika forma giyebildi.