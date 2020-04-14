Arsenal'de futbolcular, maaş indirimini reddetti

Futbol kulüpleri, koronavirüs salgını sebebiyle liglerin askıya alınmasının ardından ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Premier Lig devi Arsenal, bu kriz ortamında mali yükü minimuma indirebilmek amacıyla futbolcuların maaşında kesinti yapmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Goal.com'un edindiği bilgiye göre, yöneticiler ve oyuncular geçtiğimiz iki hafta boyunca yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlayamadı ve İngiliz ekibinin maaş indirimi teklifi oyuncular tarafından geri çevrildi.

Geçtiğimiz hafta sonunda A Takım oyuncularına bir yıl boyunca sürecek olan yüzde 12,.5 değerindeki kesinti teklifi sunuldu. Bu teklif sırasında oyunculara, eğer sezon devam etmez veya kapalı kapılar ardında tamamlanırsa kulübün mali durumun büyük bir tehlikeye gireceği açıkça belirtildi.

SON GÖRÜŞMEDE OYUNCULAR REDDETTİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerlerse oyunculara, maaşlarının tamamını alabileceklerinin garantisi de verildi.

14 Nisan Pazartesi günü oyuncular arasında yapılan oylama sonucunda, kadronun büyük bir çoğunluğu bu teklifi reddetti.