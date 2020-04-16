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Arsenal'de yöneticiler maaşlarında indirim yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de yöneticiler, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.

| Haber Merkezi
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Arsenal'den yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kulübe finansal anlamda  nasıl destek olabilecekleri  konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.   

MAÇ GÜNÜ ÇALIŞANLARIN DA MAAŞLARI ÖDENİYOR

Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi.

Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin de maaşlarını ödeyeceğini duyurmuştu.

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