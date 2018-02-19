Arsenal'dan 280 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması

Arsenal, lig şampiyonluğu yolunda inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine karşın; karlı bir sözleşmeye imza attı.

Londra ekibi, forma sponsoru Emirates'le olan sözleşmesini 2023-24 sonuna kadar uzattı. Arsenal bu anlaşma karşılığında 5 yıl için 280 milyon doları kasasına koyacak.

Emirates ile ilk olarak 2006'da anlaşan Arsenal, sözleşme bittiğinde 18 yıllık ortaklık gerçekleştirecek ve bu kulüp rekoru olarak tarihe geçecek. Londra ekibinin bir önceki en uzun süreli forma sponsorluğu JVC ile 1981'den 1999'a kadar 17 yıl sürmüştü.

Anlaşma uyarınca Arsenal'in Stadı'nın ismi 2012'deki anlaşmadaki maddeye bağlı olarak 2028'e kadar Emirates olacak. Emirates ile Arsenal ilk anlaşma 2004'te imzalanmış; stadın isminin 2021'e kadar Emirates olması ve forma sponsorluğunun 2006- 07'de başlaması kararlaştırılmıştı.