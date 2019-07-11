Arsenal'dan ayrılmak isteyen Koscielny kampa katılmadı

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı.

ABD KAMPINA KATILMADI

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi.

Meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edildi. Fransa Milli Takımı formasını 51 kez giyen Koscielny'nin, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı kulüplerle görüştüğüne dair iddialar bulunuyor.

Koscielny'nin, 2010 yazından beri oynadığı Arsenal ile sözleşmesi 2019-20 sezonu sonunda bitecek.