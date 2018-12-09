Arsenal'de Mesut Özil gözden düştü

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında yer alan gece eğlencesi skandalı sonrası Mesut ile yolları ayrıması beklenen Arsenal'in yıldız oyuncuyu devre arası İnter'e göndereceği öğrenildi.

Mesut Özil'in uyuşturucu partisindeki görüntüleri - VİDEO

FATURA SADECE MESUT'A KESİLDİ

Geçtiğimiz gün aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Londra ekibi, görüntülerin faturasını sadece Mesut Özil'e kesti.

İNTER'LE GÖRÜŞECEK

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mesut'un menajeri gelecek hafta İnter yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Arsenal için bir diğer problemin de 30 yaşındaki yıldız futbolcunun yüsek maaşı olduğu öne sürüldü. İngiliz devi, haftalık 350.000 euro kazanan Mesut'un maaşını ödemekte güçlük çekiyor.

Mesut Özil bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 12 karşılaşmada 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti.