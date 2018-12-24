Arsenal'de Mkhitaryan 1.5 ay sahalardan uzak kalacak

Arsenal, golcü Danny Welbeck ve defans oyuncusu Rob Holding'in yokluğunu hissederken; başarılı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'dan da kötü haber geldi.

Arsenal, Tottenham Hotspur'a Lig Kupası çeyrek finalinde 2-0 yenildikleri maçın 2. yarısında oyuna giren ve 3-1'lik lig maçında oynayamayan Mkhitaryan'ın sağ ayak tarak kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

Topçular'dan yapılan açıklamada oyuncunun 1.5 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. Bu sezon Emirates Stadı ekibi adına ligde 14 maça çıkan Ermeni futbolcu, dört gol atarken 3 de isast yaptı. Sakatlıkları devam eden Welbeck ve Holding'in yeni sezon öncesi takıma dönmeleri beklenmiyor.