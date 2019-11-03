Arsenal'de Mourinho sesleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Unai Emery dönemi bitmek üzere. Topçular'da beklentilerin altında kalan İspanyol teknik adamın yerine Mourinho'nun göreve geleceği yazılıyor.

EMERY GİDİYOR MESUT GELİYOR

The Times'ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, hafta içinde Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi'yle gözlerden uzak bir akşam yemeğinde bir araya geldi ve taraflar arasındaki ilk temas gerçekleşti.

Londra temsilcisinin geleceğe yönelik planlarından oldukça etkilenen Mourinho'nun olası bir teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Ada basınına göre Emery'nin takımın başında kalma ihtimali yok denecek kadar az. Deneyimli teknik adam, Mesut Özil'i yedek bıraktığı için de oldukça fazla eleştiriliyor.

Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Manchester United'da teknik adamlık yapan Portekizli hoca, Arsenal'in başına geçerse Ada'da üç farklı takımda çalıştırmış olacak.

Öte yandan Mesut Özil'le Mourinho, Real Madrid'de birlikte çalışmışlardı.