Arsenal'de yeni kaptan Aubameyang

Arsenal'de Unail Emery kaptanlığı taraftarlarla arası açılan Xhaka'dan aldı ve Pierre-Emeric Aubameyang'a devretti. Bu değişimin sebebi, İsviçreli oyuncunun taraftarlarla yaşadığı tartışma oldu.

"KARARIMI KABUL ETTİ"

Vitoria Guimaraes maçı öncesi basın toplantısında konuşan Emery, "Xhaka ile bir toplantı yaptım ve artık kaptan olmayacağını ona ilettim. Kararımı kabul etti. Bu konuda bir karar vermeliydim ve konu kapandı. Yolumuza devam etmeli ve sıradaki maça odaklanmalıyız. Kaptanlık için kadromuzda Aubameyang, Bellerin, Lacazette ve Mesut Özil var. Birinci kaptanımız Aubameyang olacak." ifadelerini kullandı.

Crystal Palace maçının 61. dakikasında Xhaka, taraftarların tepkisi üzerine küfürlü cümlelerle tribünler yanıt vermiş ve bu davranışı tartışmalara yol açmıştı.

Ligde Wolverhampton maçının kadrosuna alınmayan Xhaka, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Guimaraes maçı için de Portekiz'e götürülmedi. Granit Xhaka, bu sezon Londra ekibinin kaptanı olarak 10 resmi maçta görev aldı