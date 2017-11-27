Arsenal'e 3 puanı uzatmalarda Sanchez getirdi

Topçular'ı üç puana taşıyan isim uzatmalardaki penaltıyı gole çeviren Alexis Sanchez oldu.

Topçular'ı galibiyete taşıyan isim uzatmalarda kazanılan penaltıyı gole çeviren Alexis Sanchez oldu.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Bu maça kadar oynadığı üst üste 3 maçı da kazanan ve karşılaşmaya basılı başlayan Burnley, 15. dakikada İzlandalı kanat oyuncusu Johann Berg Gudmondsson'la gole yaklaştı. Ancak bu oyuncunun vuruşunda top direkten döndü. Arsenal'de Aaaron Ramsey ve Nacho Monreal'le Arsenal gole yaklaşırken; ilk yarı golsüz sona erdi.

ALEXİS GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken; uzatma dakikalarında Aaron Ramsey, James Tarkowski'nin hareketiyle yerde kaldı ve Arsenal penaltı kazandı. Sanchez beyaz noktadan affetmezken; maçın skorulu ilan etti ve Arsenal karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini elde eden Arsenal, puanını 25 yaptı ve ezeli rakibi Tottenham'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. Arsenal, haftayı 1-1'lik Liverpool beraberliğiyle kapatan 3. Chelsea ile arasındaki puan farkını ise 1'e indirdi.