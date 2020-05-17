Arsenal'ın eski yıldızı Bendtner'den poker itirafı

Bir süredir kulüpsüz olan Premier Lig devi Arsenal'ın eski forveti Nicklas Bendtner, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla birlikte ülkesi Danimarka'da yayınlanan bir programa katıldı.

Kariyeri ve özel hayatına ilişkin açıklamalar yapan Bendtner'in, poker itirafı ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

''BİR GECEDE 6 MİLYON POUND KAYBETTİM''

19 yaşından beri poker sevdalısı olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, Londra ekibinde oynadığı dönemde bir gecede yaklaşık 6 milyon pound kaybettiğini söyledi.

Bendtner, ''Çok para kaybettim. Hayal edilemeyecek bir miktar. Hayatımda çok fazla poker oynadım. 19 yaşından beri profesyonel olarak oynuyorum. Londra'da bir gece işler kontrolden çıktı. Gerçekten çok kötü şeyler olabilirdi. Ne kadar kaybettiğimi hesaplamak zor ama yaklaşık 6 milyon pound civarı.'' şeklinde konuştu.

ARKADAŞ ARASINDA TURNUVA DÜZENLEYECEK

Şimdilerde ise keyif için arkadaşlar arasında poker oynamaya devam ettiğini belirten Bendtner, arkadaşlar arası bir turnuva düzenleyeceğini de açıkladı.