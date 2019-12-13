Arsenal'in hedefi Vitor Pereira

İngiliz ekibi Arsenal, Emery'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Portekizli çalıştırıcı Pereira'yı getirmeyi planlıyor.
ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR
Diario de Noticias'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Everton'ın teklifini reddeden Pereira, Arsenal ile masaya oturdu.
2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan deneyimli teknik adamın Topçular'dan gelen teklife sıcak baktığı ancak henüz son kararını vermediği öğrenildi.
Shanghai SIPG'te görev yapan Pereira, takımını 2018 yılında şampiyonluğa taşıdı. 51 yaşındaki hocanın, Çin ekibinden gelen 25 milyon euroluk yeni kontrat teklifi sonrası Everton'ı geri çevirdiği iddia ediliyor.
Tecrübeli teknik adamın Arsenal'le ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Pereira'yı başarısız olduğu gerekçesiyle kovmuştu.