Arsenal'in hedefi Vitor Pereira

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Avrupa'ya veda etti. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye devam eden Başakşehir'in alacağı galibiyetler, ülke puanı için büyük önem taşıyor.

Galatasaray, lider Sivasspor'u taşıyan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına vardı. Cimbom, devre arasında Sivasspor ile görüşecek.

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, eski öğrencisi Lens'in transfer edilmesini istedi. Hollanda ekibinin teklif etmeyi düşündüğü rakam ise 1.2 milyon euro.

Dün oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ardından son 32'ye kalan takımlar netleşti. Kuraya seri başı olarak katılacak olan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 16 Aralık'ta belli olacak.

Alanyaspor'un yetenekli futbolcusu Efecan Karaca, maça çıkmadan önce neler yaptığını anlattı. 30 yaşındaki futbolcu, "Allah rızası için iki rekat namaz kılarım. Maç öncesi de dualarımı okurum" dedi.

Bu sezon hemen hemen her maç sonunda oyuncularını eleştiren Fatih Terim'in bu tavrı, yabancı futbolcuları rahatsız etti.

Premier Lig ekibi Arsenal'in bir dönem Fenerbahçe'de çalışan Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istediği ifade ediliyor.

1 Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti Temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton'dan 4 gol yiyerek Avrupa Ligi'nden elendi.

2 Başakşehir Avrupa'da tur atladı Temsilcimiz Başakşehir, son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenerek grubu lider tamamladı.

3 İrfan Can'dan asker selamı Borussia Mönchengladbach ağlarını havalandıran İrfan Can, attığı golün ardından asker selamı verdi. İrfan, "Almanya'da selam çakacağımı söylemiştim. Geldim, golü attım ve selamı çaktım" dedi.

4 Ülke puanı sıralamasında son durum Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Avrupa'ya veda etti. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye devam eden Başakşehir'in alacağı galibiyetler, ülke puanı için büyük önem taşıyor.

5 Yabancı futbolcular, Fatih Terim'le anlaşamıyor Bu sezon hemen hemen her maç sonunda oyuncularını eleştiren Fatih Terim'in bu tavrı, yabancı futbolcuları rahatsız etti.

6 Fenerbahçe Hakan'dan vazgeçti Emre'yi istiyor Fenerbahçe, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın transferinden geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertlilerin tek hedefi Emre Kılınç.

7 Efecan: Maça giderken iki rekat namaz kılarım Alanyaspor'un yetenekli futbolcusu Efecan Karaca, maça çıkmadan önce neler yaptığını anlattı. 30 yaşındaki futbolcu, "Allah rızası için iki rekat namaz kılarım. Maç öncesi de dualarımı okurum" dedi.

8 Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'la el sıkıştı Galatasaray, lider Sivasspor'u taşıyan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'la prensip anlaşmasına vardı. Cimbom, devre arasında Sivasspor ile görüşecek.

9 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Dün oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ardından son 32'ye kalan takımlar netleşti. Kuraya seri başı olarak katılacak olan temsilcimiz Başakşehir'in rakibi 16 Aralık'ta belli olacak.