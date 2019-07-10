Arsenal'in siyahi futbolcusuna ırkçı saldırı

Almanya 2. Ligi ekiplerinden Bochum’da, Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen siyahi futbolcu Jordi Osei-Tutu, ırkçı saldırı ile karşı karşıya kaldı.

St. Gallen ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Tutu, Alman taraftarların ırkçı saldırısına maruz kaldı.

TRİBÜNLERDEN IRKÇI TEZZAHÜRAT

Karşılaşmada 42. dakika oynanırken, tribündeki taraftarların ırkçı sloganlarına hedef olan 20 yaşındaki futbolcu, olay sonrasında gözayaşlarına boğuldu.

Genç futbolcuyu hem rakip takım oyuncuları hem de kendi arkadaşları teselli etmeye çalıştı ancak İngiliz futbolcu ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

İKİNCİ YARI SAHAYA ÇIKTI

Bunun üzerine hakem henüz zaman tamamlanmamış olmasına rağmen ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı.

İkinci yarıda takımı ile birlikte yeniden sahaya dönen Jordi Osei-Tutu'nun moral ve motivasyonunun yüksek olduğu görüldü. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç futbolcuya destek veren futbolseverler, “Irkçılığa hayır!” paylaşımları yaptı.