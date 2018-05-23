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Arsenal'ın yeni menajeri Emery oldu

Arsenal, Arsene Wenger'den boşalan menajerlik görevine Unai Emery'nin getirildiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, menajerliğe İspanyol teknik adamın getirildiğini duyurdu.

WENGER'İN YERİNE EMERY GELDİ

Arsene Wenger'in 22 yıl süren Arsenal'deki menajerlik kariyerine son vereceğini açıklamasının ardından çalışmalara başlayan "Topçular", yeni teknik direktörünü buldu.

PSG ile yollarını ayıran Emery, Arsenal'ın yeni menajeri oldu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Yeni bir şafak, yeni bir dönem, yeni bir sayfa" ifadeleri kullanılarak Emery'nin göreve geldiği duyuruldu.

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