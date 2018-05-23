Arsenalli Mustafi: Müslümanlık futbolumu geliştirdi

Arsenalli futbolcu Shkodran Mustafi, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

İslam sayesinde daha iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Mustafi'nin sözleri:

NEDEN ALKOL ALMIYORSUN DEDİLER

İngiltere'ye ilk olarak 17 yaşında Everton'a geldiğini ve Müslüman olduğunu söyledikten sonra yaşadığı zorlukları anlatan Mustafi; ''17 yaşındayken Everton'da takım arkadaşlarımla beraber dışarı çıktık. Herkes beni Alman sanıyordu. Bana sen Almansın, nasıl alkol almıyorsun diye sordular'' diyen oyuncu verdiği cevabı şöyle açıkladı: ''Hayır dedim. Ben bir Müslümanım ve alkol kullanmam. Ardından bana birisi neden Müslüman olduğumu sordu. Ben de ailemin Müslüman olduğunu ve Müslüman bir ortamda büyüdüğümü söyledim.''

KURAN-I KERİM OKUMAYA KARAR VERDİM

''Eve gittiğimde bunun güzel bir soru olduğunu farkettim. Çünkü kendime hiç sormamıştım. Sadece ailenin sana öğrettiği şeyler ve sen neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neden alkol kullanmaman gerektiğini ve neden domuz eti yiyemediğini sorgulamıyorsun. Ardından Kuran-ı Kerim okumaya karar verdim. Hep sorular sordum. Okuduktan sonra her şey daha da ilgi çekici oldu. Bana çok yardımı dokundu. İslam dini beni daha iyi bir futbolcu yaptı.''