Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

İngiliz devi Arsenal'de oynayan Mesut Özil, Aubameyang, Lacazette, Matteo Guendouzi, Kolasinac ve Mkhitaryan'ın sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturu madde kullanırken çekilmiş görüntüleri yayınlandı.

(Görüntüler The Sun'dan alınmıştır.)

70 KADINLA UYUŞTURUCU PARTİSİ

İngiliz basınından The Sun'da yayınlanan görüntülerde futbolcuların alkol alıp, 'Hippy Crack' adlı nitrojen oksidi soludukları görünüyor.

Mesut Özil'in uyuşturucu partisindeki görüntüleri - İZLE

The Sun'ın servis ettiği görüntülerde futbolcuların nitrojen oksidini balondan çektikleri görülüyor. Uyuşturucunun etkisine giren futbolcuların bazıları dans ederken bazılar da kendilerinden geçiyor.

(Görüntüler The Sun'dan alınmıştır.)

İngiliz basınına bomba gibi düşen haberin detaylarında partiye 70 kadının katıldığı da belirtildi.

(Görüntüler The Sun'dan alınmıştır.)

ARSENAL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayla ilgili Arsenal Kulübü'nden bir açıklama yapılmazken,görüntülerle ilgili İngiltere Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yaptırım yapacağı merak konusu.

(Görüntüler The Sun'dan alınmıştır.)