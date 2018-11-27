Arsene Wenger Bayern Münih'le sahalara dönebilir

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın teklifini bu ay reddeden Arsene Wenger'in, Bayern Münih ile yeşil sahalara dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Arsenal'deki 22 yılın ardından Fransız çalıştırıcı bir başka Premier Ligi ekibi çalıştırmak istemiyor. 6 aydır boşta olan Wenger'in, yeni yılda yeşil sahalara dönmek istediği ve Bayern Münih'e sıcak baktığı kaydedildi.

69 yaşındaki teknik adama yakın kaynaklar da Wenger'in üst düzey çalıştırıcılık yapmak istediği ve kariyerine zirvede nokta koymak istediğini ifade ettiler. İyi derecede Almanca da konuşabilen Wenger'in, zor günler geçiren Niko Kovac'ın yerine getirileceği Alman basınında da tartışıldı.

Son lig maçında 3-1 öne geçtiği maçta küme düşmemeye oynayan Fortuna ile 3-3 berabere kalan Bayern'de Niko Kovac'ın koltuğunun tehlikede olduğu öne sürüldü.