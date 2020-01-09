Arsene Wenger: Elneny çok beğendiğim bir oyuncu

İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, Afrika’da Yılın Futbolcusu seçildi. Kahire’de gerçekleştirilen gecede, yıldız futbolcu ödülünü aldı.

Mane’nin ödül aldığı Kahire’deki geceye Arsene Wenger de katıldı. Efsane teknik adam, burada Mısır televizyonuna yaptığı açıklamada, eski öğrencisi Beşiktaşlı Elneny ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arsenal’de bir dönem birlikte çalıştığı Mısırlı futbolcuyu çok beğendiğini itiraf eden Wenger, futbol hayatına Beşiktaş’ta devam eden 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili şunları söyledi:

"ÇOK İYİ ŞEYLERİ HAK EDİYOR"

“Elneny çok beğendiğim bir oyuncu. Her zaman için takım için oynayan bir futbolcudur. Onun futbolunu takım oyunu içerisinde değerlendirmek lazım. Takım oyununu daha iyi bir hale getirir. Atakları yönlendirir, hücuma katkı sağlar. Risk almadan, basit oynar. Bence çok iyi şeyleri hak ediyor. Mısırlı futbolcuları genel olarak beğeniyorum. Genellikle iyi bir teknikleri oluyor. Yetenekli ve oyunu iyi okuyan futbolcular çıkıyor buradan, Elneny de onlardan bir tanesi.”