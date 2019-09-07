Arsene Wenger: Fatih Terim büyük bir antrenör

Dünya futbolunun duayen isimlerinden Arsene Wenger, Fatih Terim ile ilgili düşüncelerinden, Türk takımlarının Avrupa’daki şanslarına ve yapılan yıldız transferlere kadar birçok konuda beIN SPORTS HABER’e özel açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, TERİM'İN BEBEĞİ GİBİ"

Uzun yıllar Arsenal'i çalıştıran Arsen Wenger'in açıklamaları şu şekilde:

"Fatih Terim özel bir karakter ve Türkiye’de bu sayede uzunca bir süre ayakta kalmayı başardı. Geçen sene Bodrum’da yeniden kendisiyle bir araya geldim ve güzel vakit geçirdik. Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi. Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor. Kendisi büyük bir antrenör."





"AVRUPA LİGİ İÇİN CLUB BRUGGE İLE SAVAŞMAK ZORUNDALAR"

"Bu derece zorlu bir grupta yer almak onlar için bir handikap. Bence Avrupa Ligi’ne gidebilmek için Club Brugge ile savaşmak zorundalar."

"SERİ VE NZONZİ OFANSİF OYUNCULAR"

"Seri, Nzonzi ile birlikte gerçekten teknik oyuncular. Takımınızı dengede tutmanız gerekir. Seri ve keza Nzonzi de akıllı oyuncular. Defansif anlayıştan ziyade ofansif anlayış taşıyan oyuncular."