Arsene Wenger: Kesinlikle geri dönüyorum

Arsenal'deki 22 yıllık macerasona geçen sezon sonunda nokta koyan Arsene Wenger, 2019 yılı başında kesinlikle bir takımı çalıştıracağını söyledi.

İngiltere'de bir takım çalıştırmayacağını kaydeden Wenger, "Şu anda dinleniyorum ve birçok maç izliyorum. Çok kez söyledim, İngiltere'de bir takımda uzun süre geçirdiğimden başka bir takımda çalışmak mantıklı gözükmüyor. Ama şu anda geleceğimin nerede olacağını bilememekle birlikte, 2019'un başında kesinlikle bir takımın başında olacağımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Arsenal'de 22 yıl görev alan 68 yaşındaki teknik adam, 3 Premier Lig, 7 FA Cup ve 6 Community Shield zaferi yaşadı.