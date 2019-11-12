Arsene Wenger: Messi'nin yakınına bile yaklaşamadık

Arsene Wenger, Arsenal'de Cesc Fabregas'ı kadroya kattıkları dönemde Lionel Messi ve Gerard Pique için de girişimde bulunduklarını söyledi.

Wenger, "Messi'yi transfer etmeye çalıştık ama yakınına bile yaklaşamadık. Messi, Pique ve Fabregas'ı birlikte almak istiyorduk. O zamanlar bile harika oyunculardı." şeklinde konuştu.

"MESSI'NİN YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Arsene Wenger, açıklamalarını "2006 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadığımız finalde Messi'nin sakatlığı sebebiyle sahada olmadığını unutmayalım. 13 yıldır takımının vazgeçilmezi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten bu adamın yaptıkları inanılmaz." ifadeleriyle sürdürdü.

Arsenal'in bir dönem Ronaldo'yu da istediği hatırlatılması üzerine Wenger, "Ronaldo ile Messi'nin birlikte oynaması fantezi futbol olurdu. İkisini de takımımda görmek isterdim." dedi.