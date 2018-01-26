Arsene Wenger: Mesut'u takımda tutacağız

Alexis Sanchez gibi bir yıldızı takımda tutamayan ve Manchester United'a kaptıran Arsenal, Mesut Özil'i takımda tutmak için adeta seferberlik başlattı.

Teknik direktör Arsene Wenger, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mesut Özil'in takımda kalacağına inandığını söyledi.

AMACIMIZ MESUT'U TAKIMDA TUTMAK

Katıldığı basın toplantısında, takımla henüz sözleşme yenilemeyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil hakkında değerlendirmelerde bulunan Wenger, "Amacımız, Özil'i takımda tutmak. Bunu kısa bir süre içinde başaracağımıza inanıyorum." dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Mesut'un sözleşmesini uzatmak için yönetimin yoğun çaba harcadığını belirten Fransız teknik adam, "Bu konuda çok iyimser olmasam da asla karamsar değilim. Özil'in davranışlarından ve oynama arzusundan anladığım kadarıyla o da sözleşmesini yenilemek istiyor. Kulüple arasında görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.