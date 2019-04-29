Arshavin: Eboue çıplak dans ederdi

Rusların efsane oyuncularından Andrey Arshavin, UEFA Avrupa Ligi'ni eski takımı Arsenal'in alacağını tahmin ettiğini söylerken, İngiliz kulübündeki anılarına değindi.

Chelsea'nin Frankfurt'u, Arsenal'in de Valencia'yı eleyeceğini belirten Arshavin, "UEFA Avrupa Ligi'nde finali Chelsea ile Arsenal oynar. Finalde iki takım arasındaki maçı 2-1 Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum. Chelsea'de Hazard atar, Arsenal'de de Aubameyang ile Lacazette'in golleri olur" ifadelerini kullandı.

"PODOLSKI RUSÇA KÜFÜRLER EDERDİ"

Podolski ve Eboue ile Arsenal'de çok eğlenceli anılar biriktirdiğini kaydeden eski Rus oyuncu, "Arsenal'de ilk dönemde Nasri ve Fabregas ile iyi arkadaştım. Sonrasında Almanlarla çok iyi iletişim kurdum. Podolski ve Mertesacker ile aram iyiydi. Beni her zaman güldürüyorlardı. Podolski bazen Rusça küfürler ederdi. Mertesacker'in de iyi esprileri vardı ama bunları paylaşamam. Eboue'nin de aynanın önünde çıplak dans ettiğini hatırlıyorum. Eboue iyi zamanında olduğunda çok eğlenceli olurdu. Her zaman dans ederdi, şimdilerde nasıldır bilemiyorum" diye konuştu.

Andrei Arshavin, 2008'de UEFA Avrupa Ligi'ni Zenit ile kazanmıştı.