Artem Besedin 1 yıl futboldan men edildi

Dinamo Kiev forması giyen 24 yaşındaki Ukraynalı forvet Artem Besedin'in, dopingli çıktığı öğrenildi.

Takımının Malmö ile yaptığı Avrupa Ligi grup aşaması karşılaşmasının ardından kendisine yapılan doping testinde alınan örnekte, yasaklı Fonturacetam maddesine rastlandığı öğrenilen golcü için UEFA tarafından 1 yıllık men kararı çıktı.

FONTURACETAM NEDİR?

1983 yılında Sovyetler Birliği'nde üretilen Fonturacetam isimli madde, astronotlar tarafından kullanılıyor.

Astronotların uzayda yorgunluk hissetmelerini engelleyen ve diri kalmalarını sağlayan bir madde olarak biliniyor.

UEFA, futbolcunun cezasının 2019 Aralık başlangıçlı olacağını, bu senenin sonunda cezayı tamamlayarak yeniden sahalara dönebileceğini duyurdu.