Arteta'dan G.Saray'ın istediği Mustafi'ye izin çıkmadı

Arsenal menajeri Arteta, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Alman stoper Mustafi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

"MUSTAFİ'NİN AYRILMASINA HAZIR DEĞİLİZ"

Mustafi'nin ayrılmasına şu an için izin vermeyeceklerini ifade eden Arteta, "Mustafi'nin ayrılması için şu anda hazır değiliz ve eğer ayrılırsa başka çözümler bulmak zorunda kalırız. Tam bek olmayan savunma oyuncuları ile oynuyoruz, bizim savunmamızdaki oyuncular kanat oyuncuları ya da orta saha." dedi.

"KALIP KALMAMAK MUSTAFİ'YE BAĞLI"

Mustafi'nin Arsenal'a kendisini adaması gerektiğini dile getiren Arteta, "Everton'da olduğum dönemden bu yaha Mustafi'yi tanıyorum; Arsenal için önemli bir oyuncu ancak burada kalıp kalmamak Mustafi'ye bağlı. Arsenal'deki ilk günümde şunu söyledim; Bana ne kadar istediğinizi gösterin, takıma ne kadar adandığınızı gösterin." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Murillo'nun Celta Vigo'ya transferinin ardından listesindeki bir diğer isim Mustafi'ye yönelmiş ve Alman futbolcunun kiralık transferi için nabız yoklamaya başlamıştı.

Arsenal menajerinin Mustafi'nin ayrılığına izin vermemesinin ardından Galatasaray'ın, listesindeki diğer stoper adaylarına yönelmesi ve "kiralık opsionu" mevcut futbolcuları değerlendirmesi bekleniyor.