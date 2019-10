Arturo Vidal: Barcelona'da mutsuzum

Arturo Vidal, ülkesinin gazetesi El Mercurio'ya açıklamalarda bulundu.

Vidal, Barcelona'daki geleceği ve kişisel görüşleriyle ilgili konuştu.



İşte Vidal'ın sözleri:

"Mutsuzum, mutsuzum. Kariyerim boyunca ilk 11 oyuncusu oldum ve bu sezon değilim. Sakinim ama elimden geldiğince güçlü bir şekilde çalışıyorum. Bir yerde tekrar ilk 11'e geri döneceğim."



Şu an beklentilerin biraz altındayız. Slavia Prag maçı biraz karmaşıktı. La Liga'daki maçlarda ise küçük hatalarımızın bedelleri ağır oluyor. Barcelona, dünyanın en iyi takımı ve her takım bize karşı çok motive oluyor. Her maç gol atıyor, her maç kazanıyorsunuz ama bir gün kazanamayınca tüm insanlar hakkınıza konuşmaya başlıyor.



Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim mentalitem çok çalışmak ve kendi hatalarımın üzerine gidip düzeltmek. Şu anki durumumdan ötürü mtulu değilim. Fakat, kararları teknik direktör veriyor.



Onunla geçirdiğim zamanlardan ötürü mutluyum. Beni daha kaliteli bir oyuncu haline getirdi. Bu nedenle ona her zaman müteşekkir kalacağım. Futbol dünyasında en önemli şey güvendir ve ben Conte'ye çok güveniyorum.



Aklım her zaman Şili'de. Gözümü haberlerden tek bir saniye bile ayıramıyorum. Eğer Şili'de olsaydım, ben de sokaklarda olurdum."