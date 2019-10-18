Arturo Vidal: Dünyanın en iyi takımındayım

Arturo Vidal, 2018 yılında Bayern Münih'ten 18 milyon euro transfer bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

32 yaşındaki oyuncu bu süre zarfı içerisinde 1 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa America ve 1 İspanya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

Şilili oyuncu, Fransız gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

Arturo Vidal, "Benim tutkum Avrupa Kupasını kazanmak. Bu yıl buna gerçekten inanıyorum çünkü dünyanın en iyi takımındayım. Fiziksel anlamda kupayı kazanabilecek kapasitedeyiz. Yetenek size ligi, fizik üstünlüğü ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasınıza yardım eder." yorumunda bulundu.

"FUTBOL BİR SAVAŞTIR"

Tüm öfkesini saha üzerinde yansıttığını belirten oyuncu, "Hayatını sahada bırakamazsan ya da son saniyeye kadar koşmazsan asla kazanamazsın. Bunu söylemekten asla sıkılmam. Futbol savaştır. Her zaman her şeyimi veririm çünkü bizi izlemek için para harcayan insanlar var" açıklamasında bulundu.