Aru önümüzdeki yıl Tour de France'ı pas geçecek

Astana'dan ayrılarak yeni sezondan itibaren UAE Team Emirates adına yarışacak olan Fabio Aru, büyük tur takvimini belirledi.

27 yaşındaki Aru, geçtiğimiz sezon startı doğduğu Sardinia Adası'nda verilen Giro 2017'ye dizindeki sakatlık sebebiyle katılamamıştı. Sakatlığının dönüşünde Tour de France'ta yarışan başarılı biiskletçi, bir etap galibiyeti elde ettiği turu genel klasman beşincisi olarak tamamlamıştı.

Aru, 2015 yılında kariyerindeki ilk ve tek büyük tur zaferine ulaştığı Vuelta'da ise geçtiğimiz sezon 13. olabilmişti. Ülkesinin son dönemde yetiştirdiği en yetenekli bisikletçiler arasında göserilen Fabio Aru, 2017 İtalya Ulusal Bisiklet Şampiyonası'nda yol yarışını da kazanmayı başarmıştı.