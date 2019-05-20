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AS gazetesi: F.Bahçe Kalinic'i transfer ediyor

İspanyol AS Gazetesi, Atletico Madrid forması giyen Kalinic'in Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu yazdı.

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AS gazetesi: F.Bahçe Kalinic'i transfer ediyor

Yeni sezonda en az 2 golcü almayı planlayan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'te mutlu sona doğru ilerliyor.

İspanyol AS Gazetesi, Hırvat forvetin sarı-lacivertli takıma transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

Haberde, Fenerbahçe'nin hem Kalinic hem de Atletico Madrid ile yaptığı transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği belirtilirken, hızla imza aşamasına doğru gidildiği kaydedildi.

Hajduk Split, Blackburn Rovers, Dnipro, Fiorentina ve AC Milan formaları giyen Nikola Kalinic bu sezon Atletico Madrid takımı ile La Liga'da 17 maçta 2 gol attı.

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