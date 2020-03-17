AS gazetesinden ilginç koronavirüs iddiası

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi erteleme kararı alırken, futbolun geleceğinin konuşulması adına ise UEFA, bugün 55 katılımcının bulunacağı bir toplantı gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantıda, EURO 2020 ve liglerin durumu masaya yatırılacak.

İSPANYOL GAZETE AS: LİDERLER ŞAMPİYON İLAN EDİLECEK

Bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirelecek olan toplantıyla ilgili İspanya'nın AS gazetesi, ilginç bir iddiada bulundu.

Haberde, UEFA'nın futbol liglerinin liderlerini bu sezon için şampiyon ilan edeceği belirtildi.