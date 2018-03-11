Asamoah G.Saray yerine Inter'i tercih etti

Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ancak Juventus'un sol bek alamaması nedeniyle sezon sonuna bırakılan Kwadwo Asamoah'ın Inter'e imza attığı ifade edildi.

INTER'DEN ÇİFTE TRANSFER

İtalya'nın Rai Sport kanalı, Inter'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile yine bonservisi sona erecek bir diğer futbolcu Stefan de Vrij'i renklerine bağladığını yayınladı. Inter'in bir sonraki sezon için şimdiden harekete geçtiğini ve hem Asamoah hem de Vrij transferini resmileştirdiğini duyurdu.

YILDIZLAR BEDAVAYA

Asamoah, Juventus'a 2012'de 18 milyon euro bedelle gelirken 147 maça çıkıp 5 gol ve 21 asistle oynamıştı. Stefan de Vrij ise Lazio'ya 2014'te 7 milyon euroya transfer olmuştu. Hollandalı stoperin bonservis bedeli 35 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Bu transferler için Inter'in sıfır maliyetle büyük iş çıkardığına vurgu yapıldı.