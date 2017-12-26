Asamoah Gyan hava yolları şirketi kuruyor

Kayserispor'un ganalı yıldızı Asamoah Gyan, hava yolu şirketi kuruyor. Gerekli izinleri alan 32 yaşındaki oyuncu; kargo ve yolcu taşımacılığı yapmayı planlıyor.

LAKABI 'BABY JET'

"Baby Jet Airlines" adını taşıyacak hava yolu şirketinin bu ismi ise tesadüf değil. Zira 2010 yılında Fransız ekibi Rennes'den 13 milyon Pound’luk rekor transferle Sunderland'a giden Ganalı oyuncu, burada "Baby Jet" lakabını almıştı.

Asamoah Gyan'a yeni işi için onay verdiğini söyleyen Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ''Milli takımımızın kaptanının hava taşımacılığı lisansını elde ettiğine dair güvenilir bir şekilde bilgilendirildim. Hava yolu şirketini kurma adına çok istekli bir şekilde çalışıyor. Tabii ki ismi de Baby Jet Airlines olacak'' dedi.

Yerel haberlere göre Asamoah Gyan'ın hava yolu şirketi, önce kargo taşımacılığıyla başlayacak ardından işin büyümesine bağlı olarak yolcu taşımacılığına geçecek.