Asamoah Gyan'ın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz 2 sezonu ülkemiz takımlarından Kayserispor'da geçiren ve oyuna girdiği 10 maçın 7 tanesini sahayı sakatlarak terkeden Gana'lı Asamoah Gyan, Hindistan Ligi ekiplerinden NorthEast United'ın yolunu tuttu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Gyan, transferi ile alakalı, ''Yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlayım. Daha önce NorthEast United FC ile ilgili mükemmel şeyler duydum. Bu kulübün ve Hindistan Süper Ligi'nin bir parçası olacağım için mutluyum'' dedi.

Daha önce yolu İtalya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi liglerden de geçen oyuncu, ülkesiyle katıldığı Dünya Kupası'nda Milli takımı adına bir turnuvada en çok gol atma rekoruna imza atmıştı.

NorthEastern direktörü Priya Runchal ise, Asamoah Gyan gibi yetenekli bir oyuncu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Gana'lının takımlarına büyük katkı yapacağını söyledi. 2014 Yılında kurulan NorthEastern'ın bugüne kadarki en büyük başarısı ligi 4. sırada bitirmek oldu..