Asamoah Juventus'un teklifini reddetti

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği deneyimli futbolcu Asamoah, Torino ekibinden bedelsiz ayrılması gündeme geldi.

JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Juventus'a yakın Tuttosport gazetesinin haberine göre Asamoah, haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemeyecek. Geçen ağustosta Galatasaray’a transferi son anda gerçekleşmeyen futbolcu, sezon sonu serbest kalacak. Galatasaray dışında Asamoah ile Inter ve Roma ile bazı İngiliz kulüplerinin ilgilendiği ifade ediliyor.

Öte yandan Asamoah İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Form durumum gayet iyi. Teknik direktörümüz bazen beni farklı yerlerde kullanıyor ama ben kenar oyuncusuyum. Yine de nerede görev verilirse yaparım" dedi.