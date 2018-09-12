Asensio: Ronaldo'nun olmaması bir şeyi değiştirmez

Real Madrid ve İspanya'nın yetenekli yıldızı Marco Asensio, Panenka Magazine dergisine ilgi çekici açıklamalar yaptı.

RONALDO VAR YA DA YOK FARK ETMEZ

Cristiano Ronaldo yerine Real Madrid'in yeni sol açığı olmasıyla ilgili olarak Asensio, "Cristiano var ya da yok fark etmez, kupaları kazanmak için aynı hevesle oynuyorum. Bu sezona da çok güzel başladım. Çünkü, çok iyi çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

20 numaralı formasının bir anlamı olup olmadığı ve değiştirmek isteyip istemediği ile ilgili gelen soruya genç yıldız, "20 numara ile kariyerimi bitirmeyeceğim. Değiştirecek miyim, bilemiyorum. Gelecekte göreceğiz." yanıtını verdi.

ZIDANE BANA UMURSAMAMAYI ÖĞRETTİ

Zidane'ın kariyerindeki yeri ile ilgili olarak Asensio, "Bana her şeyi kafamın içinde tutmamam gerektiğini öğütledi. Dışarıdakilerin ne dediğini fazla umursamamayı öğretti. Çünkü, çok fazla şey konuşuluyor, övgü, eleştir. Özellikle, Real Madrid'de oynayan bir futbolcu çok fazla eleştiri alır, beklenti yüksekti. Bu nedenle futbola odaklanmış durumdayım. Ailemle vakit geçirerek rahatlıyorum." dedi.