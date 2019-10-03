Ashley Smith itiraf etti: Mesut Özil'e ben saldırdım Ashley Smith, Snaresbrook Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu itiraf etti. 03.10.2019 - 14:37