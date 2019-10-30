Asker selamı veren milli oyuncunun sözleşmesi feshedildi

2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki son maçında A Milli Erkek Hentbol Takımımız, Belçika'yı 33-24 mağlup etti. Grubunu lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, play-off turunda oynamaya hak kazandı.

ALİ GÖNDERİLDİ, YUNUS KADRO DIŞI

Mücadelenin ardından milli hentbolcularımız, kahraman Mehmetçik'e destek olmak için diğer branşlarda ülkemizi gururlandıran sporcularımız gibi asker selamı verdi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Yunanistan da bu durumu hazmedemedi.

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır'ın, sözleşmesi feshedildi.

AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.