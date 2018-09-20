Askere alınan İranlı futbolcunun başına gelenler

4 yaşından beri bulunduğu İsveç’te yaşayan oyuncu, futbol hayatına burada başladı. Taby, Vasalund ve Eskils gibi kulüplerin genç takımlarında top koşturduktan sonra ilk profesyonel sözleşmesi için taraftarı olduğu kulübü seçtiğinde, başına geleceklerden habersizdi.

İLANLA MİLLİ TAKIMA ALINDI

Baghdadi bir gün İran U19 Milli Takımı için verilen ilanı gördü. İran kökenli olup yurt dışında yaşayan futbolcuların milli takıma alınabileceği belirtiliyordu. CV'sini ve videosunu göndermesinin ardından kendisine derhal çağrı geldi. Gollerini attı, TV’ye çıkıp şöhret oldu Rusya’daki Granatkin Kupası’nda Belarus’a karşı sahaya çıktığında fileleri havalandırması birkaç dakikasını aldı. İkinci maçında Finlandiya’ya karşı da gol attı. Ardından İran'da ünlü bir televizyon programına çıkarılınca ülkede şöhrete kavuştu.

ESTAGHAL'LA İDMANA ÇIKTI

Ülkesinde profesyonelliğe adım atmak üzere kendisine teklifte bulunanlar olsa da o küçüklükten taraftarı olduğu takımı seçti. İran'ın Estaghal kulübü kendisini antrenmanlara çıkarmaya başladı ve yakında profesyonel sözleşme imzalamak üzere anlaştılar. Artık hayallerini gerçekleştirmeye çok yakındı. 6 ay hapis, 75 kırbaç cezası Ancak sonrasında işler değişti.

Tahran'da sokakta üzerinde viski şişesi çıkınca gözaltına alındı ve bir gün gözaltında kaldı. 6 ay hapis ve 75 kırbaç cezasına mahkum edildi. Medyaya ve Esteghlal Kulübü’ne yansıması engellenen olayla ilgili tuttuğu bir avukat, bu cezayı bir şekilde para cezasına çevirmeyi başardı.

"HER GECE AĞLADIM"

İran'daki 2 yıl zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmesi için tebligatı geldiğindeyse daha büyük bir şok geçirdi. İsveç pasaportu olmasına karşın İran pasaportu da olduğu için yapması gerektiği iletildi.

İki yıl boyunca askeri bir futbol takımında oynaması ama bu sürede kule nöbeti tutmak gibi askerliğin zorunluluklarını yerine getirmesi gereken Baghdadi, "İran'a gelirken bana askeri üniforma giymem gerekmeyeceği konusunda söz vermişlerdi ama sonradan bu konuda ayrıcalıklı olmadığımı söylediler. Özellikle ilk hafta tam bir kâbustu, her gece ağladım" diyerek o dönemki durumunu özetliyor.

İNSAN KAÇAKÇILARIYLA ÜLKEDEN KAÇTI

Askerliğin bitimine 6 ay kala firar etmeye karar veriyor. Gece nöbetçisi arkadaşını ayarlayıp çitlerden atlıyor. Bir taksiye binip uzaklaşıyor. 2000 euroya anlaştığı insan kaçakçısı kendisini sınırdan geçiriyor, ardından vardığı İsveç'te Baghdadi başından geçen hikayesini anlatıyor.