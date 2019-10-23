Askeri Olimpiyat Oyunları’nda takım halinde 2’nci olduk

Serbest stilde olimpiyat,dünya ve Avrupa şampiyonu 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finalde Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'yi 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Taha Akgül; ilk turda Türkmenistanlı Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa 3'üncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'yi de 3-0 yenerek ve rakiplerine hiç puan vermeden Askeri Olimpiyatlar'da şampiyon oldu.

TAHA ALTIN MADALYA KAZANDI

97 kg'da Fatih Yaşarlı ilk turda Letonyalı Andris Ozols Ozolins'i 11-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde, Avrupa 2'ncisi Belarus Aleksandr Hushtyn'e 5-2 yenildi. Belarus güreşçi, yarı finalde Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan'ı yenip finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-1 yendi. Bronz madalya için karşılaştığı Çinli rakibi Huwetibieke Bahetihan'ı da 4-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Serbest stilde Taha Akgül altın madalya, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş ve Fatih Yaşarlı da bronz madalya kazandı. Rusya 3 altın 1 bronz madalya, İran 1 altın 1 gümüş madalya, Kuzey Kore de 1 altın madalyanın sahibi oldu.

Yarın mindere 67 kg'da Enes Başar çıkacak. Perşembe günü ise 77 kg'da Aslan Atem, 87 kg'da Metehan Başar ve 130 kg'da Rıza Kayaalp madalya mücadelesi verecekler.