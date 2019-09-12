‘Askerlik fişlemesi’ hakemlikten etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) İstanbul İl Temsilciliği eski çalışanı M.İ. kişisel verilerine izinsiz erişilerek hakemlik yapmasının engellendiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu; eski çalıştığı işyerini ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü şikayet etti.

Tamer Arda Erşin'in haberine göre; TBF İstanbul İl Temsilciliği eski çalışanı M.İ. , aynı zamanda basketbol müsabakalarında fahri görevli olarak masa hakemliği yapıyordu. Federasyondaki görevinden askerlik gerekçesiyle ayrıldı. İstanbul Basketbol İl Hakem Kurulu tarafından 29 Mart 2017 tarihinde aranan M. İ.’ye askerlik yapmadığının öğrenildiği belirtildi ve bu tarihten sonra M. İ.’ye bir daha müsabakalarda hakemlik verilmedi. M. İ.’nin iddiasına göre askerlik yapmadığı yönündeki bilgiyi paylaşan ise TBF İstanbul İl Temsilciliği’nde görevli bir kişiydi.

ASKERLİK ŞUBESİNDEN BİLGİ ALINMIŞ

TBF İstanbul İl Temsilciliği tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı göndererek “İstanbul İl Temsilciliği olarak 9 Mayıs 2017 tarihli Sivas Kangal Askerlik Şubesine yazı yazıldı, anılan askerlik şubesinin verdiği yanıtta M.İ. ile ilgili işlem tesis edilmesi halinde haklarında suç teşkil edebilecek hukuki bir durumun oluşabileceği, bu nedenle durumundaki olası değişikliğe kadar temsilcilik tarafından herhangi bir işlem yapılamayacağının’ bildirildiği görülmektedir” deniyordu.

‘GÖREVLENDİRİLDİĞİ BİLGİSİ GERÇEK DIŞI’

M. İ. Müsabaka verilmediği için 14 Nisan 2017 ve 1 Haziran 2017 tarihlerinde iki kez dilekçe yazarak İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne başvurdu. Ancak gereken sonucu alamadı. Hatta M. İ.’ye 2 Kasım 2018 tarihinde verilen yanıtta “(İl Hakem Kurulu) İHK tarafından müsabakalarda görev verildiğinin bildirildi’. Bunun gerçekdışı olduğunu söyleyen M. İ. , 1 Aralık 2018 tarihinde KDK’ya başvurdu ve TBF İstanbul İl Temsilciliği ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü şikayet etti.

‘KİŞİSEL BİLGİM İZİNSİZ KULLANILDI’

M. İ. şikayetinde “Askerliğe ilişkin kişisel bilgim izni ve bilgim dışında yetkili olmayan kişilerce üçüncü kişilerle paylaşıldı. Bu bilgi resmi basketbol müsabakalarında görev vermemek amacıyla kullanıldı. Ancak basketbol resmi müsabakalarında görevlendirilme kriterleri arasında askerlik şartı aranmamakta” dedi ve TBF ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde konu ile ilgili görevliler hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

KDK yaptığı incelemede sonucu şunları belirtti: “TBF’nin çalışanı iken Askerlik Şubesi tarafından gönderilen yazının konduğu, dolayısı ile İstanbul Temsilciliği tarafından masa görevlisi ve Federasyon

arasında işçi-işveren ilişkisi varmış gibi bilgi verilip TBF antetli kağıt kullanılmak suretiyle gerek Askerlik Şubesi yönlendirilerek, gerek İl Müdürlüğüne gerçek dışı bilgi verilerek başvuran hakkında asılsız bilginin dağıtımının yapıldığı, benzer tutumun 2 Ağustos 2017 tarihli TBF Başkanlığının yazısında ‘Kangal Askerlik Şubesinden gelen yazıya istinaden kendisine ulaşılmaya çalışılmış ve gerekli işlemleri yapması konusu iletilmiştir’ denilerek sürdürüldüğü, ancak anılan yazıda görev verilmemesinin de gerekçelerinin sayıldığı görülmektedir.”

SORUŞTURMA AÇILMALI

KDK, ‘İstanbul Basketbol İl Temsilciliği’nde masa görevlisi atamalarında görevli ve 9 Mayıs 2017 tarih ve bila sayılı TBF anteti kullanılarak yetkisi dışında Sivas Kangal Askerlik Şubesi’nden M. İ. hakkında bilgi talepli yazıda imzası bulunan kişi/kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılması için TBF’ye tavsiyede bulundu.

‘FEDERASYONUN GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPMA YETKİSİ YOK’

Konuya ilişkin “açıkça fişleme” diyen M. İ.’nin avukatı Adem Sakal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı tarafından güvenlik soruşturması için bilgi toplama yetkisi emniyet, mülki amir ve MİT’e verilmiştir. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı olması, federasyona bu konuda yetki vermiyor. Türkoğlu’na konuyla ilgili ulaşmaya çalıştık ancak genel sekreterlik tarafından randevu verilmedi.”

Öte yandan M. İ.’nin başvurusu sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü hakkında idari soruşturma başlattı.