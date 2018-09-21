Aslan kazanıyor kasasını dolduruyor

Sarı-kırmızılı ekip, sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova galibiyetiyle UEFA'dan 2.7 milyon euro yani yaklaşık 20 milyon lira prim aldı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında da 4 galibiyeti bulunan Cim Bom, maç başı 2.6 milyon liradan, 10.4 milyon lirayı kasasına koydu. Böylece Cim Bom'un sadce maç kazanarak elde ettiği gelir 30 milyon lirayı aştı.

Bununla birlikte stat yanındaki mağazada talep gören ürünler ve bilet satışları, kasaya giren sıcak paranın daha da artmasını sağlıyor.

230 MİLYON LİRA GARANTİ

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden 15 milyon 250 bin euroluk ayak bastı parası, 9.9 milyon euroluk başarı payı ve 6 milyon euroluk yayın havuzu da eklendiğinde 31 milyon euro yani 230 milyon lira civarında bir gelir de Galatasaray'ın kasasına girecek.

Bu da ligdeki son şampiyonluğun sarı-kırmızılı kulüp için ne kadar karlı bir başarı olduğunu ortaya koyuyor.