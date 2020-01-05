Aslı Kalaç: Tokyo 2020 rüyalarımı süslüyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek. Galatasaray HDI Sigorta forması giyen milli voleybolcu Aslı Kalaç, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR"

Hazırlıklar kapsamında Antalya ve İstanbul'da çalıştıklarını aktaran Aslı, "Herkes birbirini çok özlemişti. Bizim en iyi özelliklerimizden biri de takımda bir aile ortamı olması. Sahaya ilk çıktığımızda bizi olimpiyatlar için motive edici pankartlar bekliyordu. Her gün bu pankartları görerek antrenman yaptık. Herkes hangi turnuvaya gittiğimizin bilincinde olduğu için antrenmanlarda yüzde 100'ünü verdi. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Artık elemelere hazırız." diye konuştu.

Milli takımda Eda Erdem Dündar ve Naz Akyol'un olimpiyat tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Aslı, "Milli takımda olmak, bu formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Olimpiyat, her sporcunun hayali. Dört senede bir gerçekleştirilen, belki bir sporcunun kariyeri boyunca maksimum 3-4 kez gidebileceği bir organizasyon. Biz, bundan önce 2012 Londra'ya katılmıştık. Eda abla ve Naz abla gidebilmişti. Tokyo 2020'ye gitmeyi çok istiyorum. Rüyalarımı süslüyor." ifadelerini kullandı.