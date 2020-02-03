Asper: Trabzonspor maçını unutamıyorum

2002 yılında Beşiktaş forması giyen Mattias Asper, kulüp dergisine konuştu.

İsveçli eski kaleci, "Uçaktan indiğimden itibaren Beşiktaş’ın büyüklüğü sürekli beni şaşırtıyordu, Beşiktaş her yerdeydi. Havalimanındaki taraftarlardan, duvarlardaki yazılara, şehirdeki insanların giydiklerine, taksicinin aynasındaki armaya kadar." dedi.

Asper, "Hayatımda unutamayacağım maç Trabzonspor maçıdır. 5-0 kazandık, maç tribün olayları yüzünden 85. dakikada tatil edildi. Rakibi yenmek önemlidir ama pes ettirmek ayrı bir gurur kaynağıdır. Sahada durup Trabzonluların statlarını yıkmalarını seyrettik." şeklinde konuştu.

Asper, "Benim için İnönü’nün vazgeçilmezi de onun eskiliğidir. Çok net hatırlıyorum, sahaya çıkmak için tünelde beklerken, taraftarların bağırması ve zıplamasından tünelin duvarlarından kireç tozu akıyordu. Bir futbolcuyu motive etmek için bundan ötesi yok." ifadelerini kullandı.

Eski file bekçisi, "Sırf Türkiye’de değil, İsveç’te bile yolda durduranlar var. İlla ki bir şef veya aşcı Beşiktaşlı çıkar ve yanıma gelip eski günleri sorar. Beşiktaşlılar gerçekten her yerde. Ay'a gitsem eminim orada bile Beşiktaşlı bulurum." dedi.

