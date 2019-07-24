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Aston Villa Luyindama'yı istiyor

Aston Villa, G.Saray'ın 5 milyon euroya bonservisini aldığı ancak henüz KAP'a bildirmediği Kongolu stoper Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 12 milyon euro teklif etti.

| Haber Merkezi
Aston Villa Luyindama'yı istiyor
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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Standart Liege'den 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'nın bonservisini 5 milyon euro karşılığında almıştı. 

Ancak sarı-kırmızılılar bu transferi KAP'a bildirmediği için oyuncu da kampa katılamamıştı.

12 MİLYON EURO

İngiliz basını, Premier Lig'e yeniden yükselen Aston Villa'nın Kongolu stoper için Galatasaray'a 12 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

Luyindama'nın Cimbom'a toplamda 8 milyon euroya mal olduğunu yazan gazeteler, 25 yaşındaki futbolcu hakkındaki son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği belirtti.

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