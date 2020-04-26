Aston Villa'da maaşlar ertelendi

1 Moise Kean karantina günlerinde parti yaptı Everton forması giyen Moise Kean, koronavirüs kurallarını ihlal eden futbolcular arasına adını yazdırdı. İtalyan golcü, sosyal izolasyon günlerinde evinde bir parti düzenledi.

2 Abdülkadir Ömür'den teravih namazı paylaşımı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, koronavirüs nedeniyle teravih namazını evinde kıldı.

3 Sosa: Türkiye'de koronavirüs korkumuz olmadı Trabzonspor'da forma giyen Arjantinli yıldız Jose Sosa, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 Yunanistan'da akılalmaz bahis şikesi Yunanistan Ligi'nden Olympiakos ve Atromitos arasında oynanan maçta bahis şikesi olduğuna yönelik iddianame ortaya çıktı. Buna göre; başkanlar, federasyonlar, hakemler ve futbolcular da işin içinde.

5 Mönchengladbach'tan, 'karton taraftar' projesi Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak başlamayı planlayan Bundesliga'da Mönchengladbach ekonomik ve psikolojik olarak etkisi olacak önemli bir karara imza attı.

6 F.Bahçe, mayısın ilk haftası idmanlara başlayacak Liglerin askıya alınmasıyla birlikte antrenmanlarına da video konferans yoluyla devam eden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde çalışmalarına başlıyor.

7 Rıdvan Dilmen yeni lig modelini açıkladı Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de kalan 8 hafta için yapılması planlanan modelde ligin 7 haftada oynatılacağını belirtti.

8 Prens Selman'ın hedefindeki yıldızlar İngiliz basını, Newcastle United’ı satın almak üzere olan Suudi Prens Selman'ın, Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal gibi yıldız isimleri transfer edeceğini yazdı.

9 Beşiktaş'ın Boateng kararı Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, 1,5 milyon euro maaş alan Boateng'den yüzde 40 oranında indirim talep etti. Ganalı futbolcu teklifi kabul ederse takımda kalacak.