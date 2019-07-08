Aston Villa'dan Trezeguet için 11 milyon euro

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Aston Villa'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalıcı olmak isteyen İngiliz ekibi, Süper Lig'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TEKLİF 11 MİLYON EURO

BBC'de yer alan habere göre Aston Villa, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet için 10 milyon sterlini (11 milyon euro) gözden çıkardı.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trezeguet, Kahire'de Aston Villa yetkilileri tarafından markaja alındı. Teknik Direktör Dean Smith ile Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch'ın Trezeguet ile görüşmek için Mısır'a gittiği konuşuluyor.

Aston Villa şu ana kadar Wesley, Matt Target, Anwar El Ghazi, Kortney House ve Jota'yı renklerine bağladı. Aston Villa'nın hedefindeki Trezeguet, 2018 yazında Anderlecht'ten 2 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.