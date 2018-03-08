Astori'nin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Astori son yolculuğuna uğurlandı.
Binlerce Fiorentinalı taraftar, Astori'yi yalnız bırakmadı. Astori'nin tabutu, Basilica di Santa Croce'ye getirildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Binlerce taraftar, tabutun taşındığı sırada atkılarını havaya kaldırdı. Yıldız futbolcunun cenazesi, gözyaşları eşliğinde kiliseye taşındı.
Inter Kulübü Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve tüm futbolcular da törende hazır bulundu.
Juventus efsanesi Gianluigi Buffon da Astori için son görevini yapan isimlerden bir ioldu.